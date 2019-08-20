Угрожал девушке с ребенком: в Харькове жестко задержали вооруженного хулигана, видео

В Харькове в районе Салтовка ночью было проведено задержание мужчины, который угрожал оружием женщине с ребенком.

Об этом сообщает местное издание "H_Saltovka" через канал в Telegram.

Отмечается, что задержание территориально произошло в парке Горького.

"Ночью в парке Горького полицаи задержали братишку, который угрожал пистолетом девушке с ребенком", - пишет издание.

Как сообщают журналисты, мужчина в ходе задержания пытался убедить правоохранителей его отпустить. Он заверял, что грозил женщине не пистолетом, а сувенирной зажигалкой.

"Задержанный уже лежа кричал, что это пистолет-зажигалка и он пытался пошутить, но всем было (безразлично) конечно же", - добавили в СМИ.

Также было опубликовано короткое видео с момента задержания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области правоохранителям удалось задержать банду иностранцев, ограбивших дом местного жителя, для задержания пришлось объявлять план-перехват. Вооруженных преступников пришлось догонять на транспорте, их задержали прямо на дороге.