В сети показали печальные фото проделок "Госдепа" в Крыму

Больницы оккупированного Крыма в большинстве не соответствуют санитарным нормам – из-за отсутствия финансирования здесь совсем перестали делать ремонты, поэтому штукатурка сыплется прямо в палатах, не работает душ, а также минимум розеток.

Об этом у себя на странице в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday & Крым.

Она также отметила "мастерство", с которым готовят блюда в столовой местной больницы.

"Гинекология в больнице. В палате на 4 человека, на всю палату одна розетка, стены в отвратительном состоянии - сыпятся, душ не работает! И на обед тут макароны! на фото-макароны! Вы умеете их так сварить?", - написала она.

Также она пошутила над российскими оккупантами, которые зачастую винят во всех своих бедах американцев.

"Беспощадный Госдеп!", - с иронией отметила блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы свежие фото из мест отдыха оккупированного Крыма – пустого пляжа в Евпатории и фонтана в Керчи, который сломали вандалы.