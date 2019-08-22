Убийство Гандзюк: власти сделали подарок скандальному главврачу

Звание почетного гражданина города получил главврач Херсонского областного кардиодиспансера Олег Мазуряк, который дал справку фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк, главе облсовета Владиславу Мангеру.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

Напомним, накануне суда Мангера положили в больницу. Ее главврач дал справку, что тот находится в реанимации.

"Уже через день после "реанимации" Мангер проводил совещания на работе. Но дело было сделано, сроки рассмотрения перенесены, отправки в СИЗО удалось избежать.После этого Мангер наградил его на сессии облсовета наградой", - напомнила журналистка.

"Только что на сессии горсовета Херсона этому главврачу еще и присвоили звание почетного гражданина города. Единогласно "за" голосовали фракции: Солидарность, Батькивщина, Наш Край, Оппоблок, радикалы Ляшко и Укроп. Единогласно отказалась голосовать только фракция ВО "Свобода".

Скажу только, что против такой ситуации в местных ячейках партий, где преимущественно собирается единодушный беспринципный хлам, который потом солидарно голосует за гадкие решения, и выступала Катя", - рассказала журналистка.

Она также опубликовала фото с результатами голосования.

Как сообщал "Апостроф", ГПУ остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

В мае активисты узнали, что Мангер собирает деньги для того, чтобы "отмазаться от убийства".