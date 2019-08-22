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Убийство Гандзюк: власти сделали подарок скандальному главврачу

четверг, 22 августа 2019, 15:01
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Звание почетного гражданина города получил главврач Херсонского областного кардиодиспансера Олег Мазуряк, который дал справку фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк, главе облсовета Владиславу Мангеру.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

Напомним, накануне суда Мангера положили в больницу. Ее главврач дал справку, что тот находится в реанимации.

"Уже через день после "реанимации" Мангер проводил совещания на работе. Но дело было сделано, сроки рассмотрения перенесены, отправки в СИЗО удалось избежать.После этого Мангер наградил его на сессии облсовета наградой", - напомнила журналистка.

"Только что на сессии горсовета Херсона этому главврачу еще и присвоили звание почетного гражданина города. Единогласно "за" голосовали фракции: Солидарность, Батькивщина, Наш Край, Оппоблок, радикалы Ляшко и Укроп. Единогласно отказалась голосовать только фракция ВО "Свобода".

Скажу только, что против такой ситуации в местных ячейках партий, где преимущественно собирается единодушный беспринципный хлам, который потом солидарно голосует за гадкие решения, и выступала Катя", - рассказала журналистка.

Она также опубликовала фото с результатами голосования.

Как сообщал "Апостроф", ГПУ остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

В мае активисты узнали, что Мангер собирает деньги для того, чтобы "отмазаться от убийства".

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