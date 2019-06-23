Разбирали биотуалеты: появились детали сорвавшейся провокации против Марша равенства

Противники Марша равенства "Киев прайд 2019" готовили провокацию, в ходе которой собирались облить нечистотами, расфасованными по презервативам, участников акции и полицейских.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Громадське.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сказал в комментарии изданию он.

В сети тут же стали комментировать инцидент, хотя большинство пользователей в случившееся не могли поверить.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция поймала банду преступников, которые пытались устроить провокации во время Марша равенства. Всего были задержаны девять человек. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

Также появилось видео нападения на участников Киев прайд 2019.

Кроме того, в сети показали забавное фото с митинга противников "Киев прайд 2019".

Помимо этого, стало известно, сколько украинских ЛГБТ-военных пришли на Марш равенства в Киеве.