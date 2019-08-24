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Первое преступление в космосе: NASA расследует дело астронавтки

суббота, 24 августа 2019, 19:41
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Бывшая жена американской астронавтки Энн МакКлейн Саммер Уорден заявила, что та незаконно следила за состоянием ее счета, даже во время миссии на Международной космической станции.

Об этом сообщает The New York Times.

По ее словам, когда Уорден заметила, что кто-то незаконно входит в ее банковский аккаунт, она обратилась в банк с просьбой вычислить компьютеры, с которых осуществляется этот вход. Одним из них оказался компьютер, зарегистрированный в сети Национального управления по аэронавтике (NASA), где работала ее бывшая супруга.

Уорден подала жалобу на МакКлейн в Федеральную торговую комиссию США. МакКлейн под присягой призналась, что действительно осуществляла вход в аккаунт Уорден.

Как рассказал адвокат подозреваемой, она делала это, чтобы убедиться, что у Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно денег.

В Центре глобального космического права университета Кливленда, а также в самом NASA подтвердили, что это первое известное преступление, совершенное на Международной космической станции.

Как сообщал "Апостроф", в США разработали специальные надувные космические модули для полетов в космос.

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