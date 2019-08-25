Погода в Украине в последнее воскресенье лета: известный синоптик дала прогноз

В Украине в воскресенье 25 августа будет ясная и теплая, до жары, погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

На территории Украины будет без осадков, за исключением Прикарпатья, где возможны периодические грозовые дожди.

"Температура воздуха остается без изменений - + 25 + 30 градусов. На юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 29 + 34 градуса. Порывистый восточный ветер.

В Киеве 25-го августа ожидается солнечная теплая погода, около 28 градусов", - отметила синоптик.

Напомним, с 26 августа и до конца месяца в Украине сохранится сухая погода, а на юге страны ожидается сильная жара. В остальных регионах будет тепло, до умеренной жары.

Как сообщал "Апостроф", Синоптики прогнозируют, что сентябрь в 2019 году порадует украинцев почти летней погодой с приятными дневными температурами и умеренными осадками.