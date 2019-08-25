В центре Киева заметили девушку с формами Ким Кардашьян: сеть взбудоражили фото

24 августа в центре Киева во время Марша Достоинства была замечена женщина в красном платье с формами, как у известной западной звезды Ким Кардашьян.
Фотографии эффектной женщины моментально разлетелись по социальным сетям.
Снимки были сделаны на Крещатике, куда она пришла в сопровождении мужчины.
Одну из фотографий опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Константин Гришин.
"После парада", - подписал он снимок.
На фотографии видно, что яркая женщина не оставила никого равнодушным, на нее обращали внимание все проходящие мимо люди.
В комментариях уже активно сравнивают новую звезду соцсетей с Кардашьян.
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