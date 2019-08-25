В центре Киева заметили девушку с формами Ким Кардашьян: сеть взбудоражили фото

24 августа в центре Киева во время Марша Достоинства была замечена женщина в красном платье с формами, как у известной западной звезды Ким Кардашьян.

Фотографии эффектной женщины моментально разлетелись по социальным сетям.

Снимки были сделаны на Крещатике, куда она пришла в сопровождении мужчины.

Одну из фотографий опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Константин Гришин.

"После парада", - подписал он снимок.

На фотографии видно, что яркая женщина не оставила никого равнодушным, на нее обращали внимание все проходящие мимо люди.

В комментариях уже активно сравнивают новую звезду соцсетей с Кардашьян.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть взбудоражило совместное фото президентов Украины.