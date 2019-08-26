Борцу с коррупцией под Харьковом преподнесли жуткий "подарок": опубликованы фото

В городе Чугуев Харьковской области правозащитнику Роману Лихачеву преподнесли "подарок" – гроб, траурный венок, крест с его именем и топор.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал фото "презента" со стороны своих "доброжелателей".

Он уточнил, что на ленте венка была написана следующая фраза:

"Ромочка, если не прекратишь заниматься глупостями, следующий топор будет у тебя в голове", - говорится в записке.

Лихачев отметил, что так на него давят хозяева кафе-наливаек, которые работают без лицензии.

Также он напомнил, что около года назад в этом же районе был найден повешенным другой активист – Николай Бычок. Он боролся против коррупции на постройках очистных сооружений.

Как сообщал "Апостроф", ранее детективы НАБУ задержали подозреваемого в коррупции и превышении служебных полномочий чиновника полиции, который скрывался от следствия.