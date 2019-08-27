Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина

В сети опубликовали странное фото из России, где житель целует ноги памятнику президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на свой странице в Twitter.

Снимок вызвал ажиотаж в интернете, так как пользователи увидели странную картину "преданности" лидеру страны. Однако многим это не понравилось, они это считают очень странным, на грани с безумием.

В сети пользователи посмеялись над картинкой и прокомментировали ее.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин попал на жесткую карикатуру из-за особого "интереса" к Украине, на востоке которой он развязал войну, ранее аннексировав Крым.

Как сообщал "Апостроф", в Грузии разгорелся громкий скандал из-за матерных оскорблений местного тележурналиста в адрес президента России Владимира Путина, из-за чего грузинская телекомпания "Рустави 2" даже временно прекратила вещание.