В Кирилловке туристов "смыло" с пляжей: появились видео шторма на курорте

С середины недели, 28 августа, в курортной Кирилловке Запорожской области бушует шторм, отдыхающих на пляже почти нет.

Видеозапись со штормом появилась в YouTube.

Местные журналисты отметили, что желающих искупаться на пляжах в Кирилловке набирается совсем мало. При этом температура воды составляет комфортные 24 градуса.

Также было отмечено, что в Кирилловке дует сильный восточный ветер, из-за этого линия прибоя покрыта пеной.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.

До этого в Кирилловке Запорожской области активисты зафиксировали, как сотрудники баз отдыха сливают нечистоты прямо в море