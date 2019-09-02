Под Николаевом простились с погибшим на Донбассе юным морпехом: видео

Под Николаевом простились с младшим сержантом 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Савиновым, который два месяца не дожил до своего 24-летия.

Об этом сообщает ТСН.

Молодой военный погиб в пятницу, 30 августа под Водяным от пули снайпера. Парень погиб на месте. Похоронили его в родном селе.

Его ближайший друг, с которым Сергей познакомился на передовой, вспоминает, что во время последнего боя погибший потерял нательный крестик. Уже после боя товарищ его нашел, но вернул его уже в гроб.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе простились с погибшим в результате взрыва бойцом ВСУ Богданом Тараном.

Также в Ивано-Франковске простились с 19-летним бойцом ВСУ Артуром Бурлакой.