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Под Николаевом простились с погибшим на Донбассе юным морпехом: видео

понедельник, 02 сентября 2019, 22:09
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Под Николаевом простились с младшим сержантом 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Савиновым, который два месяца не дожил до своего 24-летия.

Об этом сообщает ТСН.

Молодой военный погиб в пятницу, 30 августа под Водяным от пули снайпера. Парень погиб на месте. Похоронили его в родном селе.

Его ближайший друг, с которым Сергей познакомился на передовой, вспоминает, что во время последнего боя погибший потерял нательный крестик. Уже после боя товарищ его нашел, но вернул его уже в гроб.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе простились с погибшим в результате взрыва бойцом ВСУ Богданом Тараном.

Также в Ивано-Франковске простились с 19-летним бойцом ВСУ Артуром Бурлакой.

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