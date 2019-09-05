Зеленский попал на жесткую карикатуру из-за освобождения Цемаха

На президента Украины Владимира Зеленского сделали жестокую карикатуру из-за освобождения Владимира Цемаха, важного фигуранта в деле сбитого на Донбассе самолета Boeing MH17.

Картинку опубликовали в интернете.

На карикатуре изображен сам гарант с подписью "Новый курс национальной валюты. 30 сребреников = 1 Цемах". Также на картинке приписали лозунг партии Зеленского "Слуга народа": "Мы сделали это вместе".

Напомним, Киевский апелляционный суд обязал фигуранта дела МН17, боевика Владимира Цемаха не покидать место постоянного проживания, которое находится на оккупированной территории Донецкой области.

Как ранее сообщал "Апостроф", немецкий детектив Йозеф Реш намерен добиваться публикации в СМИ его информации о причинах трагедии рейса MH17 на Донбассе.