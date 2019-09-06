Героизм и отвага в сердцах: в Минобороны поздравили разведчиков с профессиональным праздником

7 сентября в Украине отмечается День военной разведки, в оборонных ведомствах подготовили для разведчиков-защитников Украины поздравления.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, были отмечены заслуги в защите страны погибших на боевых заданиях разведчиков.

"С праздником, вас боевые побратимы! Героизм отвага, и самопожертвование разведчиков на всех этапах нашей борьбы с врагом навсегда останутся в сердцах украинцев. Вечная память и благодарность погибшим и слава живым защитникам Украины!", - говорится в сообщении ГУР МО.

Также было опубликовано видеопоздравление к празднику.