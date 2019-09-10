Богдан показал странное фото в наручниках из Сен-Тропе: в сети ажиотаж

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал странное фото из своей поездки в Сен-Тропе (Франция) на свадьбу украинского юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.

Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - написал Богдан, показав свою фотографию в наручниках.

Пользователи сети недоуменно прокомментировали ситуацию.

Напомним, журналисты продолжают расследовать поездку главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе, где он посетил свадьбу украинского юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вновь оказался в центре внимания. Топ-чиновник "отметился" уже на первом заседании украинского парламента.