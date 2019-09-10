Богдан показал странное фото в наручниках из Сен-Тропе: в сети ажиотаж

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал странное фото из своей поездки в Сен-Тропе (Франция) на свадьбу украинского юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.
Снимок он разместил на своей странице в Facebook.
"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - написал Богдан, показав свою фотографию в наручниках.
Пользователи сети недоуменно прокомментировали ситуацию.
Напомним, журналисты продолжают расследовать поездку главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе, где он посетил свадьбу украинского юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.
Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вновь оказался в центре внимания. Топ-чиновник "отметился" уже на первом заседании украинского парламента.