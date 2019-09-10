На презентации Apple "засветился" левый берег Киева: подробности и фото

Во вторник, 10 сентября, американская компания Apple во время презентации своих новинок показала жилищный комплекс "Комфорт Таун", расположенный на левом берегу Киева.

Это произошло на 25-й минуте презентации, трансляцию которой вел "Апостроф".

Фотография Киева появилась во время презентации нового планшета iPad. Apple показала крыши цветных домов, расположенных в этом ЖК, демонстрируя новых возможностей по обработке видео, которые будут доступны в iOS 13.

ЖК "Комфорт Таун" с высоты птичьего полёта:

Стоит отметить, что новый iPad, по словам разработчиков, будет работать вдвое быстрее, чем его предшественник, а также мощнее некоторых средних ПК. Он сделан из 100% перерабатываемого алюминия. Цена iPad 7G стартует с 329 долларов (около 8200 грн).

Как ранее сообщал "Апостроф", новые iPhone поступят в продажу уже с 20 сентября.