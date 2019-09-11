Готовит путч: сети повеселил пост про "врага" Зеленского в киевской школе

Одна из жительниц Киева пожаловалась на пропаганду против президента Украины Владимира Зеленского в столичной школе №172.

В паблике "Родители SOS" она рассказала, что против главы государства детей настраивают двое учителей.

"Все это они преподносят в виде навязчивой агитации, длительностью в целый урок, что это не правильный выбор, что надо как-то все исправить на что она толкает детей несовершеннолетних? Она подрывает авторитет государственности, и тем самым подталкивает детей к участию в госпереворотe", - пишет мать одного из учеников.

Она также призвала учителей обучать детей, а не забивать им мозг ерундой.

В сети уже начали активно комментировать обращение женщины. При этом сочувствия автор поста в комментариях не дождался.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Комитет избирателей Украины выяснил, какой из партий голос избирателя стоил дороже всего.