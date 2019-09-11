В бердянском зоопарке у обезьян родился детеныш: опубликованы трогательные фото

В сети опубликовали трогательные фото детеныша обезьяны из зоопарка в Бердянске Запорожской области.

Фото появились на странице Бердянского зоопарка "Сафари" в Facebook.

"Самая жизнерадостная улыбка в мире", - подписан один из умилительных снимков, где малыш улыбается.

Следует отметить, что на фотографиях малыш павиан, который родился несколько дней назад.

Маленький примат завернутый в плед умилил пользователей сети. Они стали сравнивать обезьянку с человеком и отметили ее ухоженность.

"Красивый ребёнок", "Поделись улыбкой своей!", "Маникюрчик нормальный", "Человеческая ручка", "Такая классная", "Какая прелесть", — под фото умиляются подписчики страницы зоопарка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в американском Майами в зоопарке на свет появился редкий индийский носорог, которого зачали путем искусственного оплодотворения.