Под Харьковом девушка жестоко избила сверстницу на камеру: детали инцидента и видео

В Изюме (Харьковская область) толпа девушек жестоко избила ровесницу.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя видео избиения.

"Хомосапиенсы так же сняли все на видео и залили себе в Инстаграм сториз. Героиню видео уже опознали, зовут ее Елизавета Мажирина", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, с какой жестокостью подростки бьют девочку.

В Изюме толпа девушек жестоко избила девочку. Хомо сапиенсы так же сняли все на видео и залили себе в Инстаграм сториз. Героиню видео уже опознали, зовут ее Елизавета Мажирина. pic.twitter.com/B8ysLsuqeS — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) September 12, 2019

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье двое парней избили солдата Нацгвардии и выпустили ему в спину несколько резиновых пуль.

Также в Запорожье девочка стала жертвой банды подростков. На школьницу напали на пересечении улиц Чаривной и Славянской.

Кроме того, в России школьники устроили расправу над 8-классницей.