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Под Харьковом девушка жестоко избила сверстницу на камеру: детали инцидента и видео

четверг, 12 сентября 2019, 17:03
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В Изюме (Харьковская область) толпа девушек жестоко избила ровесницу.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя видео избиения.

"Хомосапиенсы так же сняли все на видео и залили себе в Инстаграм сториз. Героиню видео уже опознали, зовут ее Елизавета Мажирина", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, с какой жестокостью подростки бьют девочку.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье двое парней избили солдата Нацгвардии и выпустили ему в спину несколько резиновых пуль.

Также в Запорожье девочка стала жертвой банды подростков. На школьницу напали на пересечении улиц Чаривной и Славянской.

Кроме того, в России школьники устроили расправу над 8-классницей.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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