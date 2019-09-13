Шо, опять? Соцсети высмеяли новое заявление Кремля о конце войны в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась, но его слова высмеяли в сети.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

"Война в Сирии действительно закончилась. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - сказал он. Министр отметил, что страна начала процесс восстановления.

Лавров заявил, что Москва придает большое значение регулярным контактам с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией. Он заявил, что она играет важную роль, принимая участие в международных встречах по Сирии в Астане и Женеве.

Однако пользователи с недоверием отнеслись к заявлению Кремля и прокомментировали его в сети.

Как сообщал "Апостроф", стали известны фамилии троих российских военных, которые погибли в Сирии в ходе разведывательной операции из-за подрыва мины.