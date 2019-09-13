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Тараканы, слюна и голые почтальоны: названы лауреаты Шнобелевской премии

пятница, 13 сентября 2019, 07:39
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В США состоялась 29-я церемония вручения Шнобелевской премии: среди кандидатов оказались создатель машины для смены подгузников и ученые, установившие, что определенный метод дрессировки животных может помочь в обучении врачей.

Об этом сообщает канал 360.

Ежегодно вручает эту премию журнал "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research). Организаторы уверены, что номинанты и их открытия "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Многие исследования на первый взгляд кажутся абсолютно бессмысленными, но, по мнению создателей журнала, имеют иногда неоценимую научную ценность.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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