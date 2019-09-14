NASA опубликовало впечатляющее фото "живой" лавины на Марсе

NASA опубликовало снимок поверхности Марса, где сошла ледяная лавина.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Фото было сделано аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter еще 29 мая этого года. Отмечают, что с приходом весны в северное полушарие, Солнце начинает нагревать отложения в этом регионе. Тепло действует на лед, блоки разрушаются и начинают движение по утесу высотой более 500 метров. Движение льда оставляет за собой шлейф из пыли, по которому можно проследить его путь как лавины.

Как ранее сообщал "Апостроф", марсоход Curiosity отправил на Землю еще ряд снимков с Марса, один из которых привлек повышенное внимание ученых – на нем зафиксирован странный черный объект в воздухе.