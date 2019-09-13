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После пари Зеленского и Филатова в Днепре начались обыски из-за скандального моста

пятница, 13 сентября 2019, 14:32
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В пятницу, 13 сентября, в городском совете Днепра сотрудники прокуратуры и СБУ проводят обыски, что связано со спором президента Владимира Зеленского и мэра Бориса Филатова о новом мосте.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Обыскивают здание в рамках уголовного дела о расхищении средств при ремонте Центрального (Нового) моста, о сроках сдачи которого ранее поспорил городской голова и лидер страны.

В частности, изымаются все документы, связанные с ремонтом Нового моста. По словам местного журналиста Ивана Красикова, подозрения о совершении преступления вручены заместителю мэра Днепра Михаилу Лысенко, инженеру по технадзору ГП "Жилком" Василию Самсонову и гендиректору предприятия-генподрядчика ООО "Маст Буд" Михаилу Беккеру.

Отмечают, что следственные действия в горсовете проводятся как раз накануне Дня города, на которые должен приехать Владимир Зеленский.

Напомним, во время официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил интересное пари с местным городским головой Борисом Филатовым.

Как сообщал "Апостроф", фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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