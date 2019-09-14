Зеленский и Богдан примерили на себя роль "суперменов": фото и видео

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан прибыли в город Днепр, где пытались поднять снаряд на Чемпионате по стронгмену.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Чемпионат для состязания самых сильных прошел на Фестивальном причале в Днепре. Зеленский и Богдан также решили попробовать свою силу.

"После выполнения упражнений одного из участников Чемпионата Андрей Богдан и Владимир Зеленский выбежали на импровизированную арену. Они схватили снаряд весом 330 килограммов и вместе пытались поднять его. Однако все попытки были тщетны. По их лицам было видно, что они сильно старались, но увы. Это в очередной раз доказывает, что чтобы добиться первенства, надо изрядно потрудиться", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский, Богдан и мэр Днепра Борис Филатов вместе выпили пива на Фестивальном причале в городе.