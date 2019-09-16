Азовское море внезапно стало черным: опубликовано видео

Азовское море изменило цвет из-за водорослей, которые вынесло на берег.

Об этом сообщает ресурс "Типичный Херсон".

Очевидцами такого события стали отдыхающие в курортном селе Счастливцево Генического района. К слову, туристов там не мало, хотя сезон уже подходит к концу. Теплые дни еще радуют людей на пляже.

Однако отдыхающих омрачило другое событие - на побережье вынесло десятки тонн водорослей. Из-за этого купаться в таком море просто невозможно. К тому же сама вода из-за растений окрасилась в черный цвет.

Очевидица событий Ярослава Солодова сняла на видео такое ЧП.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября в одном из районов Киева заметили пруд с красной водой.