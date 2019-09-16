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В Германии успешно испытали воздушное такси: подробности и фото

понедельник, 16 сентября 2019, 03:22
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В субботу, 14 сентября, в Штутгарте на юге Германии впервые успешно испытали двухместное воздушное такси - беспилотник-волокоптер.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Беленс.

Так, волокоптер находился в воздухе около музея Mercedes-Benz на протяжении четырех минут, им управлял с земли пилот, пассажиров в кабине не было.

По словам председателя правления автоконцерна Daimler Олы Каллениуса, волокоптер-такси поможет решить проблему пробок. В будущем он должен управляться автономно, без вмешательства человека.

В свою очередь, глава компании Volocopter Флориан Ройтер рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров в качестве такси.

Как сообщал "Апостроф", ранее авиастроительный концерн Airbus показал видео первых летных испытаний нового транспортного средства, разработанного в рамках проекта Vahana.

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