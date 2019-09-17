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Остались только рыбаки: появилось интересное видео с курорта Кирилловка

вторник, 17 сентября 2019, 19:14
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Фото: скриншот из видео\YouTube

В середине сентября побережье курортной Кирилловки Запорожская область полностью опустело.

Соответствующее видео пустых пляжей курортного села опубликовано в YouTube.

В тоже время, в центре Кирилловки еще есть отдыхающие, которые проводят здесь бархатный сезон, но на косах практически безлюдно.

Несмотря на это, неизменным остается только море, которое продолжает радовать своей чистотой и покоем. Прозрачные волны не спеша набегают на берег, кое-где стоят машины рыбаков, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось интересное видео с курорта Кирилловка.

Также в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.

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