Остались только рыбаки: появилось интересное видео с курорта Кирилловка

В середине сентября побережье курортной Кирилловки Запорожская область полностью опустело.

Соответствующее видео пустых пляжей курортного села опубликовано в YouTube.

В тоже время, в центре Кирилловки еще есть отдыхающие, которые проводят здесь бархатный сезон, но на косах практически безлюдно.

Несмотря на это, неизменным остается только море, которое продолжает радовать своей чистотой и покоем. Прозрачные волны не спеша набегают на берег, кое-где стоят машины рыбаков, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось интересное видео с курорта Кирилловка.

Также в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.