Прощается с летом: появилось интересное видео с курорта Кирилловка

В интернете обнародовали свежее видео с курорта Кирилловка Запорожской области, от которого веет релаксом и уединением.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

На кадрах можно увидеть почти пустующий берег Азовского моря, "усыпанный" чайками, которые заменили на пляжах разъехавшихся туристов. Сейчас самое время отдохнуть тем, кто не любит большого скопления людей и предпочитает отдыхать в одиночку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядят пляжи в Кирилловке в последний день лета.

Также в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.

Кроме того, появилось красочное видео курорта Кирилловка с высоты птичьего полета.