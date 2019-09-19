Миллионы на счетах и автопарки: раскрыты доходы скандальных судей Киева

Общий годовой доход всех судей скандального Окружного административного суда Киева в 2018 году составил 39,4 миллионов гривен из которых около 10 миллионов – на счету судьи Руслана Арсирия.

Об этом сообщается в расследовании журналистов Bihus.Info.

Официальная зарплата Руслана Арсирия и доход его жены-предпринимателя составил всего одну десятую часть их годового дохода. Почти 9,3 млн гривен судья получил в наследство от своей 73-летней матери.

Рекордсменом Руслан Арсирий оказался и по количеству денежных активов. Вместе с женой они сохраняют наличными 400 тысяч долларов, что в пересчете на национальную валюту по курсу на последний день отчетного года составляло более 11 млн гривен.

Ранее судья Арсирий уже неоднократно становился фигурантом журналистских расследований. Как выяснили журналисты, на месте задекларированного им дома на 65 кв. м в Иванковичах уже давно стоит значительно больший особняк с собственными бассейном и часовней, которые судья не вносит в декларации. А в 2011-2014 годах Арсирий посетил более десятка иностранных курортов. Согласно его объяснений журналистам, все эти поездки также якобы спонсировали его родители.

"Повезло с родственниками не только Руслану Арсирию, но и многим его коллегам из Окружного суда. В 2015-2019 годах судьи задекларировали более 17 млн гривен подарков, в основном - от членов семей. Щедрой оказалась теща Кирилла Гарник, которая в мае этого года подарила своему зятю половину 188-метровой квартиры в жилом комплексе бизнес-класса "Richmond". Стоимость подарка составила почти 4,9 млн гривен", - говорится в материале.

Наибольшим латифундистом Окружного админсуда оказался Андрей Федорчук. В собственности его жены Марии находится 600 тыс. кв. м земли в Вышгородском районе Киевской области. Общая площадь всей задекларированной судьями ОАСК земли составила более 750 000 кв. м.

Богатой на жилую недвижимость оказалась декларация судьи Татьяны Балась. Вместе с мужем они владеют пятью квартирами в Киеве и помещением для отдыха в Севастополе общей площадью почти 650 кв. м. В сумме же все судьи задекларировали более 10 000 кв. м недвижимости.

Также на 45 судей Окружного административного суда города Киева приходится 72 транспортных средства. Наибольший автопарк из 5 транспортных средств задекларировал Богдан Санин. Сам судья ездит на автомобиле Toyota Land Cruiser, а его жена владеет яхтой Beneteau OC 37, катером Brig Eagle 645L, прицепом для его транспортировки и пользуется Mini Cooper своего отца. Еще четверо судей, если верить их декларациям, транспорта не имеют.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

Вскоре появились детали дела против "всесильного" киевского суда - выяснилось, что готовятся подозрения четырем судьям.