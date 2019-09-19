Скандальный "террорист" с моста Метро передал сообщение киевлянам

Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, попросил прощения у киевлян и объяснил мотивы своего поступка.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда, передает "Еспресо".

"Мы общались с Алексеем и были с другими ветеранами. Я хочу передать от Алексея - он просит прощения перед всеми, в частности, жителями Киева, за неудобства вызванные его действиями. Он сказал, что не собирался подрывать мост. Все, что он хотел - обратить на себя внимание", - рассказала Коляда.

Кроме того, министр отметила, что у Белько были проблемы с трудоустройством, отсутствие средств и проблемы личного характера - с девушкой.

"В государстве должна быть соответствующая ветеранская политика по защите всех прав и интересов ветеранов после службы", - добавила министр.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро. "Минером" оказался 42-летний крымчанин Алексей Белько, который принимал участие в АТО. Из-за его действий в столице случился транспортный коллапс.

Впоследствии, 19 сентября, полиция решила не судить Белько за терроризм.

