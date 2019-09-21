Танки Путина на границе с Украиной: какую технику стягивает Москва

В четверг, 19 сентября водитель авто заснял видео с передвижением военной техники РФ возле Родионовки Ростовской области РФ, на запись попали танки и БМП российской армии.

Об этом сообщает InformNapalm.

Так, в 30 км от российско-украинской границы активисты заметили маневры танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, БМП-3, гаубиц "Акация" и машин управления огнем артиллерии.

Аналитики считают, что передвижения войск связаны с недовольством России переговорами в Минске, в частности, отказом Украины подписать "формулу Штайнмайера".

При этом украинская отводит силы у линии разграничения и выражает надежду на зеркальные меры со стороны противника.

Как сообщал "Апостроф", ранее командующий ООС сделал важное заявление об отводе войск.