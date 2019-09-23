Как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе: сильное видео

Стало известно, как работает украинский спецназ в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" в Twitter.
"Это закрытое подразделение ВСУ. Подрывная деятельность, разведка, контрдиверсионные работы - далеко не полный перечень задач Сил специальных операций. Смотрите, как готовят группы ССО к выходу на Донбасс и как закаляют новобранцев", - говорится в подписи к кадрам.
Це закритий підрозділ ЗСУ. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік завдань Сил спеціальних операцій.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 23, 2019
Дивіться, як готують групи ССО до виходу на Донбас і як загартовують новобранців? pic.twitter.com/mPOr4Dhhvv
Как сообщал "Апостроф", стало известно о новом успехе на Донбассе.
Также танкисты ВСУ показали на Донбассе, как будут уничтожать врага.
Кроме того, в сети опубликовали впечатляющее видео с разведчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.