Как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе: сильное видео

Стало известно, как работает украинский спецназ в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" в Twitter.

"Это закрытое подразделение ВСУ. Подрывная деятельность, разведка, контрдиверсионные работы - далеко не полный перечень задач Сил специальных операций. Смотрите, как готовят группы ССО к выходу на Донбасс и как закаляют новобранцев", - говорится в подписи к кадрам.

Це закритий підрозділ ЗСУ. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік завдань Сил спеціальних операцій.

Дивіться, як готують групи ССО до виходу на Донбас і як загартовують новобранців? pic.twitter.com/mPOr4Dhhvv — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 23, 2019

Как сообщал "Апостроф", стало известно о новом успехе на Донбассе.

Также танкисты ВСУ показали на Донбассе, как будут уничтожать врага.

Кроме того, в сети опубликовали впечатляющее видео с разведчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.