Конец "эпохи бедности" в Украине показали забавной фотожабой

В сети жестко высмеяли конец "эпохи бедности" в Украине.

Соответствующую фотожабу опубликовали в соцсетях.

Так, на кадрах можно увидеть мужчину, который прикрывает глаза двумя сушенными рыбешками, а в подписи к фото говорится: "Вижу настал конец эпохи бедности".

Как сообщал "Апостроф", ранее на новом видео Зеленского заметили интересную деталь. В сети прокомментировали увиденное, отметив, что "эпоха бедности прошла". Так, Зеленский записал видео за рулем автомобиля Tesla, хотя данной машины нет в его декларации.

Кроме того, стало известно, во сколько украинцам обходится месяц работы Зеленского.

Помимо этого, среднемесячная заработная плата в Киеве превысила показатели 2018 года на 18 процентов и составляет 15 183 гривны.