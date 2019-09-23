В Украину таинственно вернулся виновник драки с экс-нардепом

В Киеве задержали нападавшего на экс-народного депутата Украины Мустафу Найема Магомеда Саитова, который вернулся в Украину.

Об этом написал у себя на странице в Facebook известный волонтер Маси Найем - брат пострадавшего.

Он отметил, что заседание по делу нападения и избиения нардепа в апреле запланировано на 23 сентября, 18:00. В прокуратуре заявили, что будут просить для задержанного иностранца ареста и содержания под стражей.

Сейчас Магомед Саитова есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой. Маси Найем назвал "загадкой" способ, которым он пересек украинскую границу.

"Нападающий моего брата, Саитов Магомед-Амина, сейчас находится в Украине. Его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема напали несколько иностранцев кавказского типа внешности после ДТП. Участников конфликта задержали после введенного в городе план-перехват.