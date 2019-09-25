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Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз

среда, 25 сентября 2019, 14:54
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В четверг, 26 сентября на Западе и Севере Украины ожидаются дожди.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

В то же время, по ее словам, в южных, восточных и ряде центральных областей будет сухо и облачно.

"Кто просил дождя - пожалуйста. 26 сентября в западных и северных областях, а также в Винницкой, осадки будут. В восточной части, большинстве центральных областей и Юга удержится сухая погода", - отметила она.

По температуре воздуха эксперт призвал не ждать особых изменений.

"Температура воздуха - без особых изменений, в течение дня + 14 + 20 градусов, на севере +10 +15 градусов. Заморозки отступают. Пока", - заявила она.

Также она отдельно отметила о температуре в столице и призвала готовиться к урожаю грибов после дождей.

"В Киеве завтра дождь и около 13 градусов. Грибники - стройся!", - добавила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали о небольших заморозках в отдельных регионах страны.

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