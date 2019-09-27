Появились свежие данные о "террористе" с моста Метро в Киеве

Виновник скандального инцидента с так называемым захватом моста Метро в Киеве 18 сентября, бывший военнослужащий Алексей Белько остается под стражей.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на информацию из прокуратуры Киева.

За задержанного так и не был внесен установленный судом первой инстанции денежный залог.

"Он не вышел (из СИЗО). Информации о внесении залога нет", - сообщила спикер надзорного ведомства столицы Надежда Максимец.

Эти сведения подтверждают и другие источники из пенитенциарной системы. "Белько по-прежнему сидит в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке, залог за него не вносился", - утверждают они.

Ранее в Днепровском райсуде ходатайства взять Белько на поруки огласили народный депутат Яна Зинкевич, командир спецподразделения КОРД Николай Путий и глава МВД Арсен Аваков. Однако, суд назначил для "минера" меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой выхода на свободу при уплате залога в размере 288,1 тысяч гривен.

Адвокат подозреваемого Маси Найем сообщил журналистам, что защита Белько подала апелляционную жалобу на это решение суда первой инстанции.

Изначально действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве, которые привели к масштабному транспортному коллапсу в столице, полиция квалифицировала как особо тяжкую статью в части подготовки к теракту. После его задержания "террористу" объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч.2 ст.259 УК Украины) и злостном хулиганстве (ч.4 ст. 296 УК Украины).

Как сообщал "Апостроф", правохранители проверяли информацию о заминировании моста Коцебу в Одессе.