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Умань, готовься: в Украину массово прибывают хасиды, видео

пятница, 27 сентября 2019, 09:06
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В Украину прибыло свыше 7 тысяч паломников-хасидов, которые посетили страну в честь празднования еврейского Нового года Рош га-Шана.

Хасиды из крупнейших аэропортов страны отправляются в Умань Черкасской области.

Пограничники считают, что самые большие группы хасидов прибудут в Украину 29 сентября.

"Вместе с тем отметим, что от начала прибытия хасидов – с 6 сентября – сотрудники Госпогранслужбы через границу не пропустили четырех граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрете въезда в Украину еще во время предыдущего визита", – рассказали в ГПСУ.

По случаю праздника аэропорт "Борисполь" принимает 90 дополнительных рейсов. Хасиды едут в Украину из Израиля, США и других стран.

Отметим, что в Умани похоронен праведник Нахман. Его могила считается одной из самых почитаемых святынь и местом паломничества для представителей так называемой брацлавской течения хасидизма.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в прошлом году во время празднования еврейского Нового года паломники устроили в Умани массовую свалку.

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