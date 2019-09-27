В Черновицкой области назревает скандал из-за избиения учителем школьника: видео инцидента

В школе села Михальча, Черновицкой области, на камеру попал процесс "воспитания" одного из учеников учителем.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Валентин Билык.

На записи видно, как педагог толкает ученика и унижает его перед одноклассниками. В полиции пока не комментировали данный инцидент.

Тем временем в комментариях под видео пользователи возмущаются поведением учителя.

"Таким учителям не место в школе. Учителя уволить", "Козел, если бы так с моим ребенком поступил, я бы тебе мозги на место поставила", "Ого, эти ребята как соберутся, ему капец", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Мариуполе, Донецкой области, сверстники жестоко избили 14-летнего ученика средней школы №69 и сняли это на видео.