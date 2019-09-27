RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 сентября

17:30
Было всего 24: стало известно о внезапной смерти украинского бойца с Донбасса
17:29
​У Зеленского выступили с интересной инициативой по "евробляхам"
17:21
Угроза для энергонезависимости страны: лидер профсоюзов рассказал об угольных схемах олигарха Коломойского
17:08
Джастин Бибер выбирает костюм для свадьбы: но с такими идеями певца отправляют в цирк
17:05
Дело "Онура": судья из Полтавы сообщила о давлении со стороны заместителя Генпрокурора
17:04
Есть запись: появились скандальные данные по разговору Зеленского и Трампа
16:58
В Украине рассказали, что сейчас происходит с делом против Байдена и сына
16:54
Спикер Зеленского объяснилась за бойцовский прием против журналиста
16:47
Подготовка к отопительному сезону: "ДТЭК Энерго" инвестировал 1,65 млрд грн в ремонт ТЭС
16:46
Шведская школьница Грета Тунберг ответила на критику в сети после речи в ООН
16:40
Прочь от "русского мира": вице-премьер рассказал, как Украине стать членом ЕС
16:25
Как поссорились Богдан с Данилюком: эксклюзивные подробности громкой отставки
Все новости

В Черновицкой области назревает скандал из-за избиения учителем школьника: видео инцидента

пятница, 27 сентября 2019, 15:58
переглянути новину українською

В школе села Михальча, Черновицкой области, на камеру попал процесс "воспитания" одного из учеников учителем.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Валентин Билык.

На записи видно, как педагог толкает ученика и унижает его перед одноклассниками. В полиции пока не комментировали данный инцидент.

Тем временем в комментариях под видео пользователи возмущаются поведением учителя.

"Таким учителям не место в школе. Учителя уволить", "Козел, если бы так с моим ребенком поступил, я бы тебе мозги на место поставила", "Ого, эти ребята как соберутся, ему капец", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Мариуполе, Донецкой области, сверстники жестоко избили 14-летнего ученика средней школы №69 и сняли это на видео.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: