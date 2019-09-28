В Ливии заметили "боевого бурята" Путина, воевавшего на Донбассе: опубликованы фото

На фотографиях российских наемников, сделанных в зоне боевых действий в Ливии, возможно присутствует житель Бурятии Владимир Анданов - известный по кличке"Ваха" боец одного из подразделений, воевавших на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Владимир Анданов - один из самых "медийных" россиян, воевавших на стороне сепаратистов самопровозглашенной так называемой Донецкой народной республики. Он стал популярен после того, как неоднократно давал интервью журналистам без маски или балаклавы. Анданов является членом "Союза добровольцев Донбасса". В мае 2018 года Путин наградил его орденом Мужества.

Напомним, силы правительства национального единства опубликовали доказательства присутствия российских военных в Ливии.

Как сообщал "Апостроф", наемники российской частной военной компании "Вагнера" воюют на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, который противостоит местному правительству, поддерживаемому ООН, и уже успели понести первые потери.