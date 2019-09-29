Осень в Украине: какой будет погода в последнее воскресенье сентября

В воскресенье 29 сентября в Украине частично пройдут дожди, а температура воздуха немного поднимется.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской температура воздуха днем будет +17... + 19 градусов, ночью -9... -11 градусов. Ночью возможен дождь.

В центральных и восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха в Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях составит +17... +19 градусов тепла.

В восточных областях днем будет +15... +18 градусов, в Харьковской области +14... +16 градусов.

Самая высокая температура в воскресенье будет в Одесской области - от +22 до +24 градусов. В Николаевской и Херсонской областях пройдут дожди, температура там будет +20... + 22 градуса. В Крыму - от 19 до 21 градуса тепла.

В Киеве воскресенье 29 сентября ожидается +13... +19 градусов, дождь ожидается утром и во второй половине дня.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют, что в октябре температура может упасть до 10 градусов мороза. Также ожидается снег.