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Больше 500 человек вышли на Марш памяти евреев в Киеве - Ложкин

понедельник, 30 сентября 2019, 11:28
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В Киеве в воскресенье, 29 сентября, прошел Марш памяти евреев в память жертв, расстрелянных в 1941-ом году в Бабьем Яру. Участие в Марше приняли более полтысячи человек.

Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Как заявил Ложкин, c каждым годом количество участников Марша увеличивается. В 2016 году по последнему пути евреев Бабьего Яра в одиночку прошел писатель, член Наблюдательного совета Еврейской конфедерации Украины Евгений Городецкий.

"Спустя год в колонне шли уже 150 человек, а в 2018-м их было более 300. Марш памяти был и в этом году: от кинотеатра "Киевская Русь" до Бабьего Яра прошли более 500 человек. Три километра скорби и памяти о людях, погибших только за то, что были евреями", - подчеркнул Ложкин.

Глава Еврейской конфедерации Украины сообщил что, за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру расстреляли 33 771 еврея. Расстреливали группами по 30-40 человек. Без перерыва. Чтобы не было слышно выстрелов, играла громкая музыка, а в небе кружил самолет.

"Евреи шли непрерывной колонной от нынешней станции метро "Лукьяновская" по улице Мельникова до Бабьего Яра. «Дети думали, что это праздничная демонстрация, и просили взрослых купить им шарики и сладости. Но были только пули и смерть", - написал Ложкин.

Ранее Ложкин сообщил, что в Украине продолжает расширять географию проект «Праведники моего города». Речь идет об украинцах - Праведниках народов мира, которые спасали евреев от нацистов, рискуя жизнью. Именами Праведников народов мира названы уже 16 улиц в разных городах и селах.

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