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Аладдин за рулем: сеть взбудоражило фото необычной маршрутки на Донбассе

среда, 02 октября 2019, 18:58
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В Славянске, на Донбассе, заметили необычный общественный транспорт, который не оставил украинцев равнодушными.

Фото оригинальной маршрутки опубликовал в Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

"Маршрутка в Славянске", - подписал снимок он, показав салон городского автобуса, который оббили ковром советских времен.

В сети стали шутить над "ноу-хау" водителя, назвав его "аладдином", который пересел с "ковра-самолета" за рулем более привычного средства передвижения.

"Серванта с хрусталем не хватает", "И люстры с пластиковыми висюльками", "По-богатому", - пишут в комментариях к посту блогера.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселил "апгрейд" маршрутки в Киеве. На снимках видно, что маршрутку "оптимизировали" довольно странным образом.

Также сети возмутил инцидент между водителем маршрутки и ветераном АТО в Днепре. Так, шофер отказал военнослужащему в льготном проезде.

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