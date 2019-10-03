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Как будут проходить выборы на Донбассе: названы два сценария, которые есть у Зеленского

четверг, 03 октября 2019, 15:33
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У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько вариантов проведения выборов на Донбассе.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Выборы на временно оккупированных территориях на востоке Украины, если они состоятся, должны будут пройти в 2020 году. На сегодняшний день у главы страны есть два доступных варианта их проведения.

Первый вариант - провести досрочные выборы отдельно на Донбассе весной или летом.

Известно, что Украина не очень хочет отрывать эти выборы от остальных. И русским и сепаратистам такой вариант вряд ли подойдет - досрочные местные весной, означают срочные осенью. А за полгода украинской власти политический ланшафт Донбасса может очень измениться.

Второй вариант - синхронизировать донецкие выборы с общеукраинскими, и ждать с ними до последнего воскресенья октября 2020 года.

Однако остается открытым вопрос, удовлетворит ли такая динамика все стороны. Также пока неизвестно, кто будет руководить этими территориями еще почти год и на каких основаниях.

Из-за таких вопросов в окружении Зеленского возникла идея - провести синхронные очередные местные выборы раньше. Единственная преграда для этого - Конституция Украины с ее "последним воскресеньем октября".

Как уже показала новоизбранный Совет, Конституция - вещь изменяемая. Если поставить задачу и начать работу уже сейчас, то нужные изменения в Конституцию можно окончательно внести до начала весны.

Сразу несколько источников в Офисе и партии президента подтвердили журналистам информацию о двух главных сценариях, которые рассматриваются на Банковой - срочные выборы осенью или изменение Конституции и выборы на грани весны и лета.

Мнение команды Зеленского по этому вопросу разделилось. С одной стороны - председатель Офиса президента Андрей Богдан, который был драйвером двух предыдущих избирательных кампаний, идеологом роспуска Рады и быстрого захвата власти. Сам же Богдан скептически относится к возможности изменения Конституции и выборов весной.

Зато его первый заместитель Сергей Трофимов, который отвечает за региональную политику в ОПУ, совместно с министерством развития общин и территорий и профильным комитетом ВР, сейчас прорабатывают оба варианта развития событий.

Как сообщал "Апостроф", выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться только на основе украинского законодательства.

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