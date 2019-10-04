Кличка "Керч": опубликованы фото ликвидированного 29-летнего боевика ДНР

На Донбассе погиб очередной террорист ДНР, который воевал против Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

1 октября погиб боевик Сергей Корчиевский ( "Корч").

"Корчиевский "Керчь" Сергей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал "Штирлиц".

Судя по данным из соцсети террориста, он жил в Донецке.

Как сообщал "Апостроф", игнорируя Минские договоренности в сентябре российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. В результате, в течении сентября на Донбассе российско-оккупационные войска потеряли 24 человека, а 56 получили ранения.