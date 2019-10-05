Похолодает до 7 градусов: какая погода ждет украинцев в выходные

В субботу температура в большинстве регионов Украины упадет до +9, а в воскресенье после +20 градусов похолодает до +7.

По данным Укргидрометцентра, 5 октября дожди наиболее вероятны в западных областях и на севере.

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепровском районах аж до Харьковщины дожди обещают быть умеренными и даже сильными.

В Киеве на выходных будет холодно, температура упадет до + 11 + 14 градусов днем.

В воскресенье большинство регионов Украины накроет дождь, а температура упадёт до +7.

Как сообщает "Апостроф", синоптики дали прогноз на октябрь. Предварительные прогнозы показывают, что в первой половине октября не будет обильных дождей и удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.