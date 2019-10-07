Готовится к Хеллоуину: сеть взбудоражило фото авто с жутким "пассажиром" в Киеве

7 октября в Киеве заметили автомобиль Volkswagen Golf со скелетом на пассажирском сиденье.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Пользователи в сети бурно отреагировали на пост.

Пользователь Николай Сержанов поделился предположением, что водитель готовится к Хэллоуину, а Слава Гайдучок написал, что скелет на пассажирском сиденье - это призыв бросить курить.

Ольга Попович, написала, что водитель - это, вероятно, учитель биологии с прикладным материалом.

Пока неизвестно, какие цели преследовал водитель, когда "посадил" скелет на пассажирское сидение в автомобиле.

Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали печальные фотографии Киева на одной из железнодорожных станций.