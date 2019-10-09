ГПУ сделала важное заявление по расследованию нападений на активиста Стерненко

Уголовные производства по нападениям на общественного активиста Сергея Стерненка в Одессе переданы в СБУ для проверки информации о возможной причастности к ним представителей местной власти и полиции.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на одесского общественного активиста Сергея Стерненка.

"В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование", - напомнили в Генпрокуратуре.

Кроме того, по факту нанесения Сергею Стерненку телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено и обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлен в Приморский районный суд Одессы.

По мнению Генпрокуратуры, эти случаи должны расследоваться одним органом следствия "для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений". Кроме того, нападения на Сергея Стерненка, как считают в ведомстве, должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.

Генеральная прокуратура обещает информировать общество о расследовании указанных резонансных производств.

Как сообщал "Апостроф", ранее Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении командира "Беркута".