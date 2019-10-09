Счастье в спячке: опубликованы грустные фото пляжей в Крыму

В интернете показали, как в октябре выглядят пляжи в оккупированном Россией Крыму.

Снимки опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в социальной сети Twitter.

Сезон на полуострове уже закончился. Однако туристы не баловали своим присутствием. Потому и в середине осени отдыхающих в Крыму ожидать не стоит.

Красивая природа уже готовится к зимней спячке. Но пейзаж завораживает глаз. Однако море и пляжи выглядят немного грустно.

На фото блогер показала снимки из оккупированных Ялты и Судака.

Как ранее сообщал "Апостроф", оккупированный Крым продолжает поражать осенней угрюмостью черноморского побережья.

Напомним, в последние дни сентября в оккупированному Крыму наблюдалась полное отсутствие туристов.