Чем кормят бойцов ВСУ на Донбассе: появились интересные фото

В сети появились фото блюд из столовой бойцов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Соответствующие снимки размещены на странице "1-я отдельная танковая Северская бригада" в Facebook.

"Как то ни было и где бы мы не находились, но прием пищи должен происходить надлежащим образом, с соблюдением соответствующих требований, не только санитарных, но и более одомашненных", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в посте отметили, что прием пищи- это не только соблюдение соответствующих санитарных норм, но и приятная атмосфера и отдых.

"Да и вообще, прием пищи, в некотором смысле отдых, где должно быть уютно, тепло и спокойно, где обсуждаются все проблемы сегодняшнего дня. Так и наши повара, всегда с улыбкой и пониманием встречают нас в столовой!" - резюмировали авторы публикации.

Как сообщает "Апостроф", бойцы Вооруженных сил Украины в столовой военной части Хмельницкой ракетной бригады имеют выбор из 400 позиций меню.