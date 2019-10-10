Жми на газ: в сети обсуждают фото Зеленского в вертолете

В сети обсуждают фото президента Украины Владимира Зеленского в вертолете, сделанное во время посещения им выставки новейшего оружия и военной техники.

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Фотографию обнародовал Офис президента Украины в Facebook.

В сети пользователи бурно отреагировали на фото Зеленского, посоветовав ему "жать на газ".

Как сообщал "Апостроф", 8 октября в Киеве открылась ежегодная выставка "Оружие и безопасность-2019", на которой представлены новейшие оружейные разработки. Среди них первое интеллектуальное оружие.

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским выставки "Оружие и безопасность", которая проходит в Киеве, вызвало резкие замечания в сети.