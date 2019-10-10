Пошел за грибами - слепил снежную бабу: турист показал яркие фото прогулки в Карпатах

В сети показали свежие фотографии украинских Карпат, которые в последние дни обильно засыпало снегом.

На своей странице в Facebook пользователь Олег Грыцкив написал, что собирался в горы за грибами.

Мужчина отмечает, что под снегом он не нашел ни одного гриба. При этом он добавил, что прогулка получилась "на все 100".

Интересно, что во время прогулки в горах мужчина успел слепить снежную бабу, фотографию которой опубликовал в социальной сети.

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Напомним, что в понедельник, 7 октября, утром в Киеве наблюдался мелкий снег, пользователи сетей делились фото и видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото и видео заснеженных Карпат в начале октября. По словам очевидцев, особенно характерны осадки в виде снега в горных районах, где всегда холоднее.